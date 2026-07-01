Chilavert volvió a cruzar a Alfaro tras la clasificación de Paraguay y lanzó una frase polémica

Chilavert felicitó al plantel por la clasificación a octavos, le quitó mérito al entrenador argentino y dejó un comentario que generó una fuerte repercusión.

La clasificación de Paraguay a los octavos de final del Mundial 2026, tras eliminar por penales a Alemania, reavivó la disputa pública entre José Luis Chilavert y Gustavo Alfaro. Horas después de la histórica victoria, el exarquero volvió a expresarse en sus redes sociales y atribuyó el éxito exclusivamente a los futbolistas.

El mensaje surgió como respuesta a una publicación de la modelo paraguaya Larissa Riquelme, quien cuestionó a quienes habían criticado al equipo y al entrenador durante la fase de grupos. Chilavert respondió con una frase desafortunada que rápidamente generó repercusión: "Hay que tener memoria. Si la prostitución llegó al fútbol, está todo perdido. Paraguay ganó por la rebeldía de sus jugadores, que recuperaron la identidad del fútbol paraguayo". De esa manera, volvió a quitarle mérito al trabajo de Alfaro.

El desafortunado comentario de José Luis Chilavert a Larissa Riquelme El enfrentamiento entre ambos no es nuevo. Días atrás, Chilavert había cuestionado con dureza al entrenador argentino, al asegurar que "no sabe nada de fútbol" y recordar sus pasos por distintos clubes. Incluso llegó a afirmar que, si hubiera sido futbolista del plantel, lo habría "agarrado del cogote". Aquellas declaraciones abrieron un fuerte cruce que se trasladó a la previa del duelo frente a Alemania.

En conferencia de prensa, Alfaro respondió con un tono diferente e invitó públicamente al histórico arquero a acercarse al predio de la selección. "Me hubiera gustado que Chilavert, en vez de ser un francotirador, me llamara para hablar con Orlando Gill y compartirle sus experiencias mundialistas. Las puertas de la selección están abiertas", expresó. Además, recordó una conversación que ambos mantuvieron años atrás y pidió construir "un Paraguay grande desde la humildad".