Lionel Scaloni tomó una decisión que cambia los planes de la Selección argentina antes de Cabo Verde

La Selección argentina ya dejó atrás la fase de grupos y comenzó a enfocarse de lleno en el compromiso frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026 . Sin embargo, en la previa del encuentro, Lionel Scaloni tomó una decisión que modificó la hoja de ruta que tenía prevista la delegación.

Lejos de tratarse de un cambio menor, la medida impactó directamente en la preparación del plantel y también alimentó el misterio sobre la formación que saldrá al campo de juego el próximo viernes en el Hard Rock Stadium de Miami.

La planificación inicial contemplaba que la Selección argentina viajara a Miami recién un día antes del partido. Sin embargo, el cuerpo técnico optó por modificar ese esquema.

Este miércoles, el plantel realizará un último entrenamiento en Kansas , donde concentró desde el inicio de la competencia, antes de emprender viaje por la tarde hacia Florida.

La práctica es a puertas cerradas y representará la última oportunidad de Lionel Scaloni para probar variantes antes del traslado.

Con esta decisión, el entrenador priorizó mantener la rutina de trabajo que viene sosteniendo durante todo el torneo, evitando modificar la logística hasta completar los trabajos futbolísticos.

Tres dudas que todavía no tienen respuesta

Aunque el cambio de cronograma llamó la atención, el principal foco sigue puesto en el equipo.

Durante la práctica del martes, Lionel Scaloni. Repartió 13 pecheras entre habituales titulares y futbolistas que pelean por un lugar, sin mostrar indicios sobre cuál será la formación.

Las incógnitas pasan por tres sectores del campo:

El lateral izquierdo, donde Nicolás Tagliafico disputa el puesto con Facundo Medina .

disputa el puesto con . La defensa central, donde resta saber si Cristian Romero está completamente recuperado o si continuará Nicolás Otamendi .

está completamente recuperado o si continuará . El ataque, con la duda sobre quién acompañará a Lionel Messi: Lautaro Martínez o Julián Álvarez.

La práctica que puede definir el equipo

El entrenamiento de este miércoles aparece como el más importante de la semana para el cuerpo técnico.

Si Cristian Romero responde sin inconvenientes desde lo físico, recuperaría su lugar en la zaga. En tanto, Tagliafico también tiene posibilidades de volver al once inicial tras dejar atrás su lesión.

En la ofensiva, la pelea sigue abierta, aunque Lautaro Martínez llega con una leve ventaja para acompañar a Lionel Messi en un partido que marcará el comienzo del camino de eliminación directa para la Selección argentina.

Con el viaje a Miami programado para la tarde y una última práctica prevista para el jueves, todas las miradas estarán puestas en las decisiones finales de Scaloni, que todavía guarda bajo llave el equipo con el que buscará avanzar a los octavos de final del Mundial 2026.