En vivo: con un gol de Montiel, River le gana 1-0 al líder Argentinos en el Monumental y toma aire
A los 36 minutos, Gonzalo Montiel apareció solo en el área y puso en ventaja a un River que con este resultado descomprime la crisis.
Luego de un paupérrimo arranque de segundo semestre, River va por la recuperación en un partido de alto calibre en el Monumental contra Argentinos Juniors, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.
El Millonario viene de hilar cinco derrotas consecutivas, está último sin puntos y enfrente tendrá a uno de los mejores equipos del campeonato: el Bicho suma 12 unidades y lidera tanto la Zona B como la tabla anual (41).