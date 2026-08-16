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River Plate

En vivo: con un gol de Montiel, River le gana 1-0 al líder Argentinos en el Monumental y toma aire

A los 36 minutos, Gonzalo Montiel apareció solo en el área y puso en ventaja a un River que con este resultado descomprime la crisis.

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Aníbal Moreno y Tomás Molina luchan por la pelota en River-Argentinos.

Aníbal Moreno y Tomás Molina luchan por la pelota en River-Argentinos.

FotoBaires

Luego de un paupérrimo arranque de segundo semestre, River va por la recuperación en un partido de alto calibre en el Monumental contra Argentinos Juniors, correspondiente a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

El Millonario viene de hilar cinco derrotas consecutivas, está último sin puntos y enfrente tendrá a uno de los mejores equipos del campeonato: el Bicho suma 12 unidades y lidera tanto la Zona B como la tabla anual (41).

Montiel rompió con la sequía de River en el Clausura y marcó el 1-0 ante Argentinos

Gonzalo Montiel la empujó al gol para el 1-0 de River.

El minuto a minuto de River - Argentinos Juniors

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