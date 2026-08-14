Otamendi desmintió un rumor incómodo en River que involucra a Coudet y Di Carlo: "Quiero dejar un mensaje claro"

En medio de la crisis futbolística que atraviesa River, Nicolás Otamendi rompió el silencio y habló del clima interno que se vive dentro del club.

River Plate atraviesa una crisis futbolística que no vivía desde hace mucho tiempo. Eliminado en Copa Argentina y último en el Torneo Clausura, la hinchada ya perdió la paciencia y pide la cabeza tanto de los jugadores, el cuerpo técnico y la dirigencia. Un clima muy tenso e ideal para que germinen los rumores y teorías conspirativas.

Uno de los más fuertes es que existe un quiebre interno entre el plantel, Eduardo Coudet y Stéfano Di Carlo. En ese sentido, este viernes, a dos días del trascendental duelo que tendrá el Millonario contra Argentinos Juniors en el Munumental, el capitán del equipo, Nicolás Otamendi, salió a dar la cara y desmentir estas versiones.

Nicolás Otamendi desmintió que haya un quiebre entre el plantel, Coudet y Di Carlo ESPN "Con el Chacho y con el presidente está todo bien. Quiero dejar un mensaje claro: no hay patas rotas. Tenemos una buena conexión. Se habla mucho afuera, lo que tenemos que hacer es mejorar y funcionar. Somos conscientes de eso", aseguró el campeón del mundo en diálogo con la prensa desde el River Camp..

"La suspensión del partido (contra Independiente Santa Fe por la Copa Sudamericana) nos vino bien para seguir tratando de conectar y ensamblar el equipo, conociéndonos más. Es una situación difícil, tenemos que dar la cara, mejorar y conseguir los resultados. Hay que trabajar y salir de esto todos juntos", apuntó a continuación.