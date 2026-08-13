Histórico: Bartolomé Mitre de Posadas venció a River y se consagró campeón de la Liga Federal de Básquet

El equipo posadeño derrotó al Millonario 80 a 73 y coronó con el título una temporada en la que también logró el ascenso a la Liga Argentina de Basquetbol.

Bartolomé Mitre de Posadas logró un triunfo histórico en la noche del miércoles. Venció 80-73 a River Plate y se consagró campeón de la Liga Federal de Básquet por primera vez ante un estadio repleto que ofreció una postal pocas veces vista para el básquet misionero. El complejo deportivo contó con la presencia de numerosa parcialidad local y también visitante que le dieron un clima de gran final.

Los dos equipos llegaron al último partido con el ascenso a la Liga Argentina asegurado, pero todavía con el título en juego. Mitre había conseguido el ascenso por primera vez, mientras que el Millonario regresó al segundo escalón nacional después de 22 años.

Según especificó el portal MOL, el inicio mostró la paridad esperada. Durante los primeros diez minutos ambos conjuntos midieron fuerzas, intercambiaron ofensivas y dejaron en claro que la definición sería exigente. La Banda jugó mejor y se quedó con el primer cuarto por 22-19.

Por momentos, Mitre estuvo desconcentrado, y algunas decisiones arbitrales elevaron la tensión dentro y fuera de la cancha. El club de Núñez aprovechó ese pasaje y cerró el segundo cuarto 42-39 arriba. En el tercero, el cuadro misionero lo dio vuelta y se puso en ventaja por 62-50.

El último cuarto vio a un River que reaccionó, recortó progresivamente la diferencia y consiguió igualar el marcador 71-71. Los de Posadas se repusieron en el momento de mayor presión y encontraron nuevamente a sus referentes, que lo ayudaron a volver a tomar el control en el cierre y asegurar una victoria 80-73.