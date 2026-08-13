No quedan mendocinos: IMPSA cayó ante UVT y todos los equipos de Mendoza quedaron eliminados

El Campeonato Argentino de hockey sobre patines femenino que se disputa en San Juan ya no tiene representantes mendocinos. IMPSA, que era el último equipo de la provincia con vida en el certamen, quedó eliminado en los cuartos de final tras caer 2-1 ante UVT.

El conjunto mendocino no pudo avanzar a las semifinales en un partido cerrado, que terminó definiéndose por la mínima diferencia. Los dos goles de UVT fueron convertidos por Camila Moreno, mientras que IMPSA logró descontar, aunque no pudo encontrar el empate que le permitiera estirar la historia.

De esta manera, IMPSA se despidió en cuartos de final y cerró la participación mendocina en el torneo.

Antes de la eliminación de IMPSA, los otros tres representantes de Mendoza habían quedado fuera de competencia en la fase de grupos.

En la última fecha de la zona, Giol cayó 4-3 frente a Argentino en un partido de muchos goles y se quedó sin posibilidades de avanzar.

Godoy Cruz tampoco pudo conseguir el resultado que necesitaba y perdió 2-0 ante Social, mientras que Talleres cerró su participación con una derrota por 3-0 frente a Concepción.

Así, los cuatro equipos mendocinos que participaron del Campeonato Argentino tuvieron que despedirse del certamen antes de las semifinales.

IMPSA fue el que más lejos llegó, pero finalmente tampoco pudo superar los cuartos de final ante UVT. San Juan se quedó entonces con la representación mendocina fuera de la definición de un torneo que vuelve a mostrar la enorme competitividad del hockey sobre patines femenino argentino.



Fotos: Hockey apasionado