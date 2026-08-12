Hockey sobre patines: Impsa, Godoy Cruz, Talleres y Giol se juegan todo por la clasificación

La fase de grupos del Argentino Senior Femenino de hockey sobre patines entra en su jornada decisiva y los equipos mendocinos llegan con diferentes posibilidades para meterse entre los ocho mejores de la competencia.

Los resultados de la fecha dejaron a IMPSA, Godoy Cruz, Andes Talleres y Giol con escenarios distintos, pero con un mismo objetivo: conseguir la clasificación y continuar en carrera por el título. Los ocho mejores avanzarán a la instancia decisiva, mientras que el resto deberá emprender el regreso a sus respectivas provincias.

IMPSA, a un paso de meterse entre los ocho

El campeón mendocino es el que mejor panorama tiene. Después del empate 1-1 ante SEC , IMPSA quedó muy cerca de asegurar su lugar en la próxima instancia.

Para las mendocinas, las cuentas son claras: con un empate ante Bancaria alcanzará la clasificación . El equipo llega a este último compromiso con la tranquilidad de depender de sí mismo y buscará cerrar la fase de grupos sin sobresaltos.

Talleres necesita una goleada

El panorama de Andes Talleres es mucho más complejo. El Matador venció 3-1 a Independiente de Gualeguychú y quedó obligado a conseguir un resultado contundente en su última presentación.

Para mantener posibilidades de avanzar, Talleres necesita vencer a CPC por una diferencia superior a cuatro goles. No tendrá margen para especular: deberá salir a buscar una victoria amplia y esperar que los números le permitan meterse entre los ocho mejores.

Godoy Cruz va por el batacazo

Godoy Cruz también tendrá una verdadera final. El Tomba perdió 2-1 ante Aberastain y ahora deberá ganar frente a Social para mantener vivo su sueño de clasificación.

El desafío tendrá un condimento especial. Social es nada menos que el último campeón de la Liga Nacional y además el organizador del torneo, por lo que un triunfo del conjunto mendocino representaría un verdadero batacazo.

El equipo tombino sabe que no hay otra alternativa: necesita quedarse con los tres puntos para seguir con vida en la competencia.

Giol también está obligado a ganar

El otro representante mendocino que todavía tiene posibilidades es Giol, que viene de una gran victoria por 6-2 ante Huarpes.

Ahora tendrá una oportunidad inmejorable, al menos en la previa, ya que enfrentará a Atlético Argentino. El conjunto mendocino necesita volver a ganar para meterse en la pelea por uno de los ocho lugares que continuarán en carrera.

La última jornada tendrá entonces a los cuatro equipos mendocinos jugando por objetivos diferentes, pero con una misma meta: seguir en carrera por el título argentino.

IMPSA está a un empate de conseguirlo. Godoy Cruz y Giol necesitan ganar. Y Andes Talleres deberá ir por una goleada para intentar mantener con vida su ilusión. Después de estos partidos, solo quedarán ocho equipos en carrera.