Nazareno Arasa para la Lepra y Andrés Gariano para el Lobo: los árbitros de los mendocinos en la quinta fecha

La AFA confirmó las designaciones arbitrales para la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional , que tendrá a los dos representantes mendocinos con compromisos importantes. Independiente Rivadavia visitará a Belgrano el sábado 15 de agosto desde las 19, en el estadio Julio César Villagra, mientras que Gimnasia y Esgrima recibirá a Talleres el lunes 17, desde las 21.30, en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

La Lepra tendrá como árbitro principal a Nazareno Arasa , mientras que Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

El encuentro será una nueva prueba para el equipo mendocino, que buscará sumar en Córdoba para sostener su buen inicio de campeonato.

La Lepra visitara a Belgrano. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Gariano, el juez del Lobo contra Talleres

Por su parte, Andrés Gariano será el encargado de impartir justicia en el duelo entre Gimnasia y Talleres, que se jugará el lunes por la noche en el Víctor Legrotaglie.

Gariano estará acompañado por:

Árbitro: Andrés Gariano.

Andrés Gariano. Asistente 1: Ernesto Callegari.

Ernesto Callegari. Asistente 2: Marcos Horticolou.

Marcos Horticolou. Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque.

Emanuel Ejarque. VAR: Fernando Echenique.

La designación de Gariano llega luego de una actuación que generó polémica en el partido entre River y Tigre, donde no sancionó un penal a favor del Millonario. La decisión incluso provocó las críticas del exárbitro Javier Castrilli, quien pidió una sanción para el juez.

Ahora, Gariano tendrá a su cargo un partido importante en Mendoza, con Gimnasia buscando hacerse fuerte como local ante el Talleres de Jorge Sampaoli.

La quinta fecha tendrá además otros encuentros destacados, como el clásico platense entre Estudiantes y Gimnasia, Platense-Boca y River-Argentinos.