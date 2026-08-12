Ni Boca, ni River, ni nadie: la marca histórica que logró Independiente Rivadavia en el Maracaná

Con el empate ante Fluminense, el equipo mendocino logró un registro que ningún otro club argentino pudo. Historia pura.

La Lepra fue superior a Fluminense pero se lleva un empate.

Con la igualdad ante Fluminense 0 a 0, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, Independiente Rivadavia no sólo quedó bien parado en la serie, sino que también logró establecer una marca histórica para el fútbol argentino.

En un encuentro de trámite parejo y entretenido, el conjunto que dirige Alfredo Berti sostuvo el orden defensivo y hasta contó con algunas posibilidades claras para llevarse algo más del Maracaná.

El equipo Azul en el Maracaná que sigue haciendo historia. EFE Y más allá de la amargura por el empate, el equipo quedó muy bien posicionado de cara a la revancha, que se disputará el próximo martes desde las 19 en el estadio Malvinas Argentinas, en donde el CSIR intentará avanzar a los cuartos de final, en donde podría enfrentar a Platense o Coquimbo Unido de Chile.

La marca histórica que logró Independiente Rivadavia El 0 a 0 de este martes por la noche en Río de Janeiro quedará en el recuerdo por un hecho puntual que podría llevar varios años para que se repita.

Independiente Rivadavia se transformó en el primer club argentino en no recibir goles en el estadio Maracaná, en un partido de playoffs de la Copa Libertadores de América, una marca que ni Boca, ni River, ni Racing ni Independiente, entre otros, pudieron conseguir en más de 60 años de historia del torneo.