Maximiliano Salas aprobó con creces su primera titularidad en Independiente Rivadavia
Maximiliano Salas tuvo protagonismo en el área y contó con dos situaciones muy claras para abrir el marcador. Jugó 80 minutos y cumplió con creces.
Maxi Salas tuvo su primera oportunidad como titular con la camiseta de Independiente Rivadavia y la aprovechó. El delantero ex River cumplió con creces en una noche exigente, nada menos que ante Fluminense y en el Maracaná.
Maximiliano Salas y su primera titularidad en Independiente Rivadavia
Le tocó enfrentarse a una defensa de enorme jerarquía, con centrales como Thiago Silva, Ignácio y Guga, además de Guillerme Arana, con quienes tuvo una batalla constante durante los 80 minutos que estuvo en cancha. Y ese dato no es menor: después de mucho tiempo sin jugar como titular, Salas respondió desde lo físico y realizó un desgaste enorme.
Pero no solamente fue sacrificio. El ex River también tuvo protagonismo en el área y contó con dos situaciones muy claras para abrir el marcador. La primera llegó después de una gran jugada de Matías Fernández, cuando Salas recibió el rebote y definió por encima del travesaño. La segunda fue todavía más peligrosa: el delantero remató y el arquero Fábio apareció para desviar la pelota al córner.
Le faltó el gol, es cierto, pero su actuación dejó sensaciones muy positivas. Salas fue un delantero incómodo, exigente, que obligó a los defensores de Fluminense a estar permanentemente atentos. Se movió por los dos costados, buscó espacios, peleó cada pelota y nunca dejó de ofrecerse como una opción de ataque.
En definitiva, Maxi Salas tuvo su presentación como titular con la Lepra y dejó una muy buena carta de presentación. No pudo convertir, pero mostró que puede ser un delantero importante para Independiente Rivadavia en lo que viene.
Y, sobre todo, dejó abierta una puerta que permite a los hinchas leprosos ilusionarse.