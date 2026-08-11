Maximiliano Salas aprobó con creces su primera titularidad en Independiente Rivadavia

Maximiliano Salas tuvo protagonismo en el área y contó con dos situaciones muy claras para abrir el marcador. Jugó 80 minutos y cumplió con creces.

Maxi Salas tuvo su primera oportunidad como titular con la camiseta de Independiente Rivadavia y la aprovechó. El delantero ex River cumplió con creces en una noche exigente, nada menos que ante Fluminense y en el Maracaná.

Maximiliano Salas y su primera titularidad en Independiente Rivadavia

Le tocó enfrentarse a una defensa de enorme jerarquía, con centrales como Thiago Silva, Ignácio y Guga, además de Guillerme Arana, con quienes tuvo una batalla constante durante los 80 minutos que estuvo en cancha. Y ese dato no es menor: después de mucho tiempo sin jugar como titular, Salas respondió desde lo físico y realizó un desgaste enorme.

Pero no solamente fue sacrificio. El ex River también tuvo protagonismo en el área y contó con dos situaciones muy claras para abrir el marcador. La primera llegó después de una gran jugada de Matías Fernández, cuando Salas recibió el rebote y definió por encima del travesaño. La segunda fue todavía más peligrosa: el delantero remató y el arquero Fábio apareció para desviar la pelota al córner.

Salas llegó hace una semana y hoy cumplió 80 minutos. Le faltó el gol, es cierto, pero su actuación dejó sensaciones muy positivas. Salas fue un delantero incómodo, exigente, que obligó a los defensores de Fluminense a estar permanentemente atentos. Se movió por los dos costados, buscó espacios, peleó cada pelota y nunca dejó de ofrecerse como una opción de ataque.

En definitiva, Maxi Salas tuvo su presentación como titular con la Lepra y dejó una muy buena carta de presentación. No pudo convertir, pero mostró que puede ser un delantero importante para Independiente Rivadavia en lo que viene.