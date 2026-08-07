"¡Arriba la Lepra!": así fue la presentación de Maximiliano Salas en Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia presentó oficialmente al delantero con un video que recorre Mendoza y su llegada al club. Alfredo Berti lo incluyó entre los convocados.

Maximiliano Salas ya tiene su bienvenida oficial en Independiente Rivadavia. El club presentó este viernes el video con el que anunció la llegada del delantero, quien podría tener sus primeros minutos con la camiseta azul este mismo viernes frente a Estudiantes de Río Cuarto.

La presentación comienza con imágenes del Parque General San Martín, una de las postales más reconocibles de Mendoza, y rápidamente se traslada al aeropuerto Francisco Gabrielli, donde se observa la llegada de Salas a la provincia.

El video también muestra al atacante trabajando de manera diferenciada durante su primera jornada, junto al colombiano Luis Díaz, antes de llegar al cierre con una imagen que rápidamente se convirtió en la postal de su presentación.

Salas mira a cámara, realiza con sus manos el tradicional gesto de la L de la Lepra y lanza el grito de guerra: "¡Arriba la Lepra!". El video termina con una frase que resume la bienvenida del club: "Bienvenido al Parque".

Salas, entre los convocados Mientras la institución preparaba su presentación oficial, Alfredo Berti entregó la lista de convocados para el partido ante Estudiantes de Río Cuarto y el delantero aparece entre los citados.