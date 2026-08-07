Independiente Rivadavia busca recuperar la sonrisa ante Estudiantes de Río Cuarto

Independiente Rivadavia recibe este viernes desde las 21.45 al conjunto cordobés en el Gargantini. El equipo de Alfredo Berti quiere volver al triunfo para seguir como líder.

Después de la derrota sufrida en Junín, Independiente Rivadavia tendrá este viernes una buena oportunidad para volver a sumar de a tres. Desde las 21.45, la Lepra recibirá a Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Bautista Gargantini, en un encuentro correspondiente a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

El conjunto dirigido por Alfredo Berti buscará hacerse fuerte como local para mantenerse en los primeros puestos de la Zona B y defender el liderazgo en la tabla anual, un objetivo que comenzó a complicarse tras la caída por 2 a 1 frente a Sarmiento en la última jornada.

Más allá de ese traspié, Independiente había comenzado el campeonato con un empate sin goles ante Atlético Tucumán y una importante victoria frente a Huracán, resultados que le permitieron mantenerse como uno de los protagonistas del torneo.





La Lepra festeja el gol de Sartori ante Sarmiento en el Gargantini. Foto: @CSIRoficial Enfrente estará un Estudiantes de Río Cuarto que llega con una campaña irregular. El equipo cordobés sorprendió en el debut al vencer a Tigre, luego fue goleado por Argentinos Juniors y en su última presentación igualó sin goles frente a Banfield. Ahora intentará dar el golpe en Mendoza y sumar sus primeros puntos como visitante.