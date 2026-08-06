Independiente Rivadavia fichará a Alex Vigo y ya conoce la fecha de la Supercopa Argentina

El lateral llegará a Mendoza para realizarse la revisión médica y firmar con la Lepra. Además, quedó confirmado el duelo ante Estudiantes por la Supercopa Internacional.

Independiente Rivadavia atraviesa una semana cargada de novedades. Mientras ultima la incorporación de Vigo, quien llegará a Mendoza para someterse a la revisión médica y firmar su contrato, también recibió la confirmación de una de las fechas más esperadas del calendario: la Supercopa Argentina frente a Estudiantes de La Plata.

Independiente Rivadavia tiene todo acordado con Alex Vigo El lateral derecho tiene todo acordado con la dirigencia azul y, de no surgir inconvenientes en los estudios médicos, se convertirá en la tercera incorporación del equipo que conduce Alfredo Berti. La intención del cuerpo técnico es que se sume cuanto antes a los entrenamientos para comenzar a trabajar con el plantel y quedar a disposición en las próximas jornadas.

La llegada de Vigo responde a la necesidad de reforzar el sector derecho de la defensa, uno de los puestos que la Lepra buscaba potenciar en este mercado de pases, por la lesión de Gómez.

Supercopa con fecha confirmada Mientras se mueve en el mercado, Independiente también ya conoce cuándo disputará uno de los partidos más importantes de la temporada.

La Supercopa Internacional frente a Estudiantes de La Plata se jugará el 11 de noviembre en el estadio de Belgrano de Córdoba, un encuentro que había quedado pendiente luego de ser postergado por la disputa del Mundial de Clubes.