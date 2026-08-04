Independiente Rivadavia ya vende las entradas para el histórico duelo ante Fluminense en el Maracaná

Cada vez falta menos para uno de los partidos más importantes de la historia de Independiente Rivadavia . El próximo martes 11 de agosto , la Lepra visitará a Fluminense en el estadio Maracaná , por el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores , y el club ya puso en marcha la venta de entradas para los hinchas que acompañarán al equipo en Brasil.

A través de sus canales oficiales, la institución informó que ya se encuentran disponibles los tickets para el sector visitante. Las entradas pueden adquirirse mediante la plataforma Global Fan , donde los simpatizantes deberán completar el proceso de compra.

Los valores establecidos son de $40.000 para socios y $80.000 para no socios , una diferencia que busca beneficiar a quienes forman parte de la masa societaria del club en un viaje que promete movilizar a miles de leprosos.

Además de adquirir la entrada, Independiente Rivadavia recordó que todos los hinchas deberán cumplir con un requisito indispensable para ingresar al Maracaná: la validación biométrica , exigida por las autoridades brasileñas para acceder a los estadios.

Para completar ese trámite, los simpatizantes deberán ingresar a la plataforma fluminense.bepass.com.br, cargar sus datos personales y realizar el registro biométrico. Aquellos que ya lo hayan efectuado durante la fase anterior de la competencia no deberán repetir el procedimiento, aunque sí podrán verificar que su validación continúe vigente.

Con la expectativa en aumento y el viaje a Río de Janeiro cada vez más cerca, Independiente Rivadavia comenzó a organizar la presencia de su gente en un escenario emblemático. El Maracaná espera por la Lepra y por una de las páginas más importantes de su historia internacional.