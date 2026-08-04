Maxi Salas visitó el Gargantini y ya piensa en su debut con Independiente Rivadavia

El delantero, Maxi Salas, recorrió el Bautista Gargantini, saludó a los hinchas y, tras la revisión médica y la firma de su contrato, se sumará a los entrenamientos con Alfredo Berti.

La espera terminó para Independiente Rivadavia. Maximiliano Salas ya se encuentra en Mendoza y comenzó a vivir sus primeras horas como nuevo jugador de la Lepra, aunque aún la institución no lo presenta. El delantero llegó a la provincia, visitó el estadio Bautista Gargantini, compartió un momento con algunos hinchas que se encontraban en el lugar y dejó una muy buena impresión en su primer contacto con el mundo azul.

Maxi Salas visitó el Gargantini y se viene el debut con Independiente Rivadavia El atacante completará en las próximas horas la revisión médica y posteriormente firmará su contrato con la institución. Una vez cumplidos esos pasos, será presentado de manera oficial y este miércoles se pondrá a las órdenes de Alfredo Berti, quien comenzará a evaluarlo de cara a los próximos compromisos del equipo.

El de Curuzú Cuatiá, ya está en el Parque. La buena noticia para el cuerpo técnico pasa por el estado físico del futbolista. El propio Salas aseguró que llega en condiciones de jugar y que estará disponible cuando el entrenador lo considere conveniente.

Esa situación abre la puerta a un posible estreno mucho antes de lo esperado. Si todo marcha según lo previsto, el delantero podría integrar la convocatoria para el encuentro de este viernes frente a Estudiantes de Río Cuarto, con la posibilidad de sumar sus primeros minutos desde el banco de suplentes.