Independiente Rivadavia acelera por Maximiliano Salas, pero una traba económica y Vélez complican la negociación

Independiente Rivadavia se mueve con fuerza en el cierre del mercado de pases y tiene un objetivo claro: Maxi Salas . La dirigencia de la Lepra mantiene negociaciones avanzadas para incorporar al delantero de River Plate a préstamo, aunque todavía restan resolver algunos puntos importantes para cerrar la operación.

El principal obstáculo es el aspecto económico. Para que el pase se concrete, el club mendocino debería hacerse cargo del mismo contrato que actualmente percibe el futbolista en River , una condición que por estas horas mantiene frenadas las conversaciones.

Pese a ello, en el Parque mantienen el optimismo. Salas es considerado una de las prioridades del entrenador y la dirigencia trabaja para encontrar una alternativa que permita destrabar la negociación.

Cuando todo parecía encaminado, apareció un nuevo competidor. Vélez Sarsfield también mostró interés en el atacante y comenzó a seguir de cerca la situación, un escenario que podría complicar las aspiraciones de Independiente Rivadavia. Por que el jugador prefiere seguir en Buenos Aires.

Independiente Rivadavia quiere a Maxi Salas, pero por ahora las negociaciones están frenadas.

Por el momento, la Lepra continúa negociando y confía en poder llegar a un acuerdo antes del cierre del libro de pases.

El mercado entra en su recta final

Los clubes de la Liga Profesional tendrán tiempo para incorporar futbolistas hasta el viernes 31 de julio a las 14.

Sin embargo, el reglamento contempla una excepción: aquellos equipos que vendan o cedan jugadores al exterior podrán incorporar un reemplazante hasta el 2 de septiembre.

Además, esta temporada continúa vigente la norma que permite que un futbolista que ya haya firmado planilla para un club de la Liga Profesional pueda representar a otro equipo de la misma categoría durante el mismo campeonato, una medida que amplía las posibilidades en un mercado que entra en horas decisivas.

Con el reloj corriendo, Independiente Rivadavia busca dar un golpe importante y quedarse con uno de los nombres más codiciados del cierre del mercado.