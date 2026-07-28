River se desprende de Maxi Salas: está cerca de ir a un competidor directo en la tabla anual

Mientras se entrena en Cantilo junto a otros jugadores que no serán tenidos en cuenta por River, un club argentino avanza para sumarlo de cara al segundo semestre.

Maximiliano Salas está cada vez más cerca de dejar River. El delantero, que integra el grupo de futbolistas apartados del plantel profesional, es uno de los apuntados por Independiente Rivadavia para reforzar su ataque y las negociaciones avanzan para concretar una cesión con opción de compra.

La situación de Salas está directamente relacionada con la fuerte reestructuración impulsada en Núñez. Tras la llegada de Eduardo Coudet y el trabajo conjunto con la dirección deportiva, River decidió prescindir de una larga lista de jugadores que no entran en los planes para la segunda parte de la temporada. Entre ellos aparece el delantero, que actualmente se entrena en el predio de Cantilo junto a otros futbolistas que esperan resolver su futuro.

Salas forma parte de un grupo que también integran nombres de peso como Germán Pezzella, Fabricio Bustos, Giuliano Galoppo, Santiago Lencina e Ian Subiabre, entre otros. La decisión fue separarlos de la dinámica habitual del primer equipo mientras el club busca transferencias, préstamos o acuerdos de salida.

Un rival directo para River en la pelea el título y por las copas La situación de los futbolistas que fueron borrados por River sigue generando polémica. Maxi Salas / Instagram Más allá de la necesidad de desprenderse de futbolistas que no serán tenidos en cuenta, en River también observan con atención el destino de Maxi Salas porque Independiente Rivadavia no es un equipo más. La Lepra mendocina es uno de los competidores directos del Millonario en la tabla anual, la clasificación que define los boletos a las copas internacionales de 2027 y el título de liga. Por eso, una eventual salida del delantero hacia Mendoza implicaría reforzar a un rival que hoy pelea por los mismos objetivos y que busca consolidarse como una de las sorpresas de la temporada.