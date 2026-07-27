Bombazo en River: el plantel pedirá por la reincorporación de uno de los borrados por Di Carlo

Un jugador colgado por el Chacho Coudet y River podría volver tener consideración por pedido expreso del plantel millonario. Ahora, dependerá del presidente.

El futuro de Germán Pezzella en River parecía estar sentenciado. Marginado de la consideración de Eduardo Coudet y apartado del grupo que trabaja habitualmente con el primer equipo, el defensor transitaba sus últimos días en Núñez mientras analizaba alternativas para continuar su carrera. Sin embargo, en las últimas horas surgió una información que podría modificar por completo ese escenario.

Según informó el periodista de TyC Sports, Juan Cortese, fueron los propios referentes y futbolistas del plantel quienes le solicitaron al cuerpo técnico y a la dirigencia que Pezzella vuelva a entrenarse junto al resto del grupo. La buena relación que mantiene con sus compañeros y el peso que tiene dentro del vestuario fueron factores determinantes para impulsar el pedido.

Por pedido del plantel, Germán Pezzella podría volver a ser considerado en River La novedad no quedó únicamente en el deseo de los jugadores. De acuerdo con la misma información, Stefano Di Carlo, presidente del Millonario, dio el visto bueno para que el campeón del mundo vuelva a formar parte del plantel profesional, una decisión que abre un nuevo capítulo en una situación que parecía no tener marcha atrás.

El plantel pidió que Pezzella vuelva a formar parte del plantel y parece que habrá ok de Di Carlo. Foto: Prensa River Ahora restará conocer cuál será la postura definitiva de Coudet y cómo se implementará el regreso del zaguero a la dinámica diaria del equipo. Si bien su continuidad deportiva todavía no está garantizada, el respaldo interno podría convertirse en un punto de inflexión para un futbolista que hasta hace poco estaba completamente relegado de los planes.