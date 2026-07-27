Uno de los jugadores colgados por River está a un paso de irse a la Segunda División del fútbol español

Un colgado por River acordó de palabra su salida al Burgos de España y está a un paso de dejar el Millonario a préstamo con opción de compra.

Uno de los borrados en River se iría a jugar a la Segunda División de España.

El éxodo de los jugadores apartados de River suma un nuevo capítulo. Santiago Lencina tiene prácticamente acordada su salida al Burgos, de la Segunda División de España, y solo restan detalles para que la operación quede cerrada. El volante chaqueño se marchará a préstamo con una opción de compra, en una negociación que se encuentra muy avanzada y que sería oficial en las próximas horas.

Aunque en las últimas semanas también había despertado el interés de Independiente, el mediocampista nunca terminó de convencerse con la posibilidad de continuar en el fútbol argentino. La propuesta del conjunto español terminó inclinando la balanza y, de concretarse la transferencia, compartirá plantel con el chileno Pablo Galdames.

Santiago Lencina está a un paso de jugar en el Burgos de España Lencina dejará Núñez luego de disputar 31 partidos oficiales en Primera División, en los que convirtió tres goles. Dos de ellos llegaron en una misma noche frente a Instituto, uno de los encuentros que marcó su mejor momento con la camiseta del Millonario. Con Marcelo Gallardo logró ganarse un lugar e incluso disputó partidos de peso, aunque todo cambió con la llegada de Eduardo Coudet.

Santiago Lencina está a un paso de jugar en el Burgos de la Segunda División de España. Prensa River Plate Con el Chacho perdió terreno rápidamente y apenas sumó 170 minutos repartidos en cuatro presentaciones. Si bien fue titular ante Gimnasia en los cuartos de final del Torneo Apertura, nunca consiguió consolidarse en la consideración del entrenador y terminó integrando el grupo de futbolistas que entrenan separados del resto del plantel.