El exabrupto de Otamendi, caliente con la dura caída de River ante Barracas: "Una jugada de mierda"

A la hora de analizar la dura caída en el debut del Clausura, Nicolás Otamendi no se guardó nada y lanzó un fuerte exabrupto por la jugada del gol.

Nicolás Otamendi tuvo un estreno para el olvido con la camiseta de River. El defensor campeón del mundo debutó en la inesperada derrota por 1-0 frente a Barracas Central en el Monumental y, lejos de esquivar la situación, fue uno de los primeros en dar la cara. Con autocrítica, el zaguero asumió la responsabilidad del plantel, entendió la reacción de los hinchas y dejó en claro que el equipo está obligado a levantar cuanto antes.

"Ahora yo soy parte de este grupo, de este equipo. La responsabilidad es nuestra. Tenemos que seguir trabajando", aseguró el ex Benfica apenas terminó el encuentro. Además, no ocultó su frustración por la forma en la que se escapó el partido: "Nos hacen el gol y perdimos por una jugada de mierda. Entiendo el enojo de la gente, estamos en el mejor club de la Argentina", disparó, consciente de la exigencia que implica vestir la camiseta del Millonario.

El fuerte exabrupto de Otamendi tras la derrota ante Barracas X @TNTSports Más allá del resultado, Otamendi analizó qué fue lo que le faltó al equipo para evitar el golpe en Núñez. Según su mirada, River volvió a evidenciar uno de los problemas que arrastra desde hace varios partidos: la falta de peso ofensivo en los metros finales: "Hay que mejorar el último tercio, nos faltó paciencia y generar situaciones de gol. Ellos no nos generaron", sostuvo, convencido de que el dominio territorial no alcanzó para romper el planteo del Guapo.

El experimentado defensor también dejó un mensaje de tranquilidad puertas adentro y remarcó que el grupo deberá responder con trabajo para salir de este momento. En un plantel que todavía busca consolidar la idea de Eduardo Coudet, Otamendi entiende que no hay margen para las excusas y que el único camino es corregir errores rápidamente para volver a pelear por los objetivos de la temporada.