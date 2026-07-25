El Toro Morales reveló el picante motivo por el que festejó su gol a River con un Topo Gigio

Barracas Central le arruinó el debut a River Plate y le ganó 1-0 este sábado por la noche en Núñez por la primera fecha del Torneo Clausura 2026. El único gol del encuentro fue obra de Gonzalo Morales, que infló las redes del Monumental a los 21 minutos del primer tiempo.

El delantero de 23 años, de pasado reciente por Boca Juniors, decidió agregarle una pizca de picante a su tanto y no tuvo mejor idea que celebrarlo llevándose las manos a las orejas, con las palmas a la vista, emulando el clásico Topo Gigio de Juan Román Riquelme, todo enfrente de 85 mil fanáticos millonarios.

Gonzalo Morales contó por qué festejó haciendo el Topo Gigio TNT Sports "El festejo fue por Román, mi ídolo, que lo hizo en la Bombonera, y por Leandro Paredes, que también lo hizo acá el último Superclásico", contó el Toro luego del encuentro desde zona mixta en diálogo con TyC Sports. "Fue por mi pasado en el club y también por que yo y mi familia somos todos hinchas de Boca. El Topo Gigio fue por todo eso", detalló.

"Es uno de los goles más importantes que hice en mi vida. Estoy muy feliz de hacerle un gol a River acá en su cancha", aseguró en la misma sintonía. Y señaló respecto del partido: "No sé si nos acorralaron, pero sí nos entraban mucho por los costados. Tuvimos que hacer un trabajo extra y bajar los delanteros, pero creo que terminó saliendo bien".