¿Era penal? El empujón a Pereyra que todo River reclamó ante Barracas antes del entretiempo

En la última jugada de la primera mitad, todo River protestó por un penal que el árbitro Nazareno Arasa no cobró ni fue a revisar al VAR.

En su debut en el Torneo Clausura 2026, River Plate no arrancó de la mejor manera su partido contra Barracas Central en el Monumental. Pese a las grandes expectativas y su defensa "de Selección", las cosas comenzaron cuesta arriba con un gol de Gonzalo Morales que puso en ventaja a la visita a los 21 minutos del primer tiempo.

Con la derrota parcial y la reciente eliminación en Copa Argentina, el público comenzó a reclamarle más actitud al equipo. Y con la presión a flor de piel, en una de las últimas jugadas previo al descanso se produjo la gran polémica de la noche, ya que toda la Banda reclamó un penal que ni el árbitro Nazareno Arasa ni el VAR cobraron.

El penal que reclamó River ante Barracas Central por empujón a Pereyra TNT Sports La acción se produjo en el primer minuto de adición, cuando Rafael Barrios cortó un avance de Lautaro Pereyra con un empujón sin disputa de pelota en el área grande. El delantero millonario cayó al suelo y todo el estadio estalló pidiendo la pena máxima, pero el juez principal hizo seguir el juego sin siquiera amagar a sancionar falta.

Tampoco fue llamado Arasa por el VAR, a cargo de Pablo Echavarría, lo que despertó la furia de los hinchas de la Banda, que manifestaron su enojo con silbidos y cánticos contra la AFA en las tribunas. Los que no pudieron asistir a la cancha, lo hicieron en las redes sociales, que rápidamente se hicieron eco de la controversial acción.