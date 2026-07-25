Luego de rescindir su contrato con River, Juanfer Quintero está muy cerca de jugar en un gigante de Brasil

Tras confirmarse su salida del Millonario, Juanfer Quintero quedó a un paso de jugar en un gigante del Brasileirao. ¿Qué resta para que se concrete el pase?

Juan Fernando Quintero ya dio vuelta la página. Tras acordar la rescisión de su contrato con River, el mediocampista colombiano quedó con el pase en su poder y tiene negociaciones muy avanzadas para convertirse en nuevo jugador de Atlético Mineiro, que espera cerrar su incorporación en los próximos días.

La salida del enganche se produjo en medio de un fuerte conflicto con Eduardo Coudet. Horas antes de que River oficializara el fin del vínculo, el colombiano había dejado en claro que su relación futbolística con el entrenador estaba completamente desgastada. "Seguramente no soy prioridad para él. Futbolísticamente pensamos realmente diferente", expresó desde Miami.

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se… pic.twitter.com/f9lMyzMX3s — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026 Con ese escenario, la continuidad de Quintero era prácticamente imposible. Pese a que tenía contrato hasta diciembre de 2027, ambas partes acordaron ponerle fin al vínculo para facilitar su salida y permitirle buscar un nuevo destino.

Atlético Mineiro tiene encaminado la llegada de Juanfer Quintero Ese destino será, salvo un giro inesperado, Atlético Mineiro. El conjunto brasileño aceleró las gestiones en las últimas horas y ya tiene prácticamente acordada la llegada del colombiano, que iniciará una nueva etapa en el Brasileirao tras cerrar definitivamente su tercer ciclo con la camiseta del Millonario.