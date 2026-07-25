Tras la llegada de Correa, River está a un paso de abrochar a su séptimo refuerzo: pagaría €6.000.000

Mientras termina de reacomodar el plantel tras la llegada de Correa, River avanzó fuerte por un lateral izquierdo con pasado en el fútbol argentino.

River no se detiene en el mercado de pases. Después de concretar la incorporación de Ángel Correa y resolver la salida de Juan Fernando Quintero, la dirigencia apunta todos los cañones a reforzar el lateral izquierdo, un puesto que Eduardo Coudet considera prioritario para afrontar el segundo semestre.

El principal apuntado sigue siendo Francisco Ortega. El defensor surgido de Vélez, actualmente en Olympiakos, es el gran objetivo del Millonario y las negociaciones avanzaron de manera importante en las últimas horas. Si bien el club griego mantiene una postura firme, el acuerdo parece estar cada vez más cerca.

River pagaría €6.000.000 por Francisco Ortega En un principio, Olympiakos había tasado al futbolista de 27 años en seis millones de euros, una cifra que River consideró demasiado elevada y respondió con una propuesta cercana a la mitad. Sin embargo, las conversaciones continuaron y las diferencias económicas comenzaron a achicarse de forma considerable.

River ultima detalles con el Olymmpiakos para abrochar el pase de Francisco Ortega. Archivo Además del aspecto económico, hay un factor que juega a favor del conjunto de Núñez: la postura del propio Ortega. Desde el entorno de la negociación reconocieron que el deseo del futbolista de regresar al fútbol argentino es una pieza clave para destrabar la operación y acercar definitivamente a las partes.