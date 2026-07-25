Qué dijo Mario Kempes sobre las teorías conspirativas de la final que perdió Argentina: "Yo lo viví"

Mario Kempes fue contundente a la hora de hablar sobre las teorías conspirativas que surgieron luego de la derrota de la Albiceleste en la final.

Mario Alberto Kempes decidió salir a hablar luego de la derrota de la Selección argentina ante España en la final del Mundial 2026. El campeón del mundo en 1978, que además fue el encargado de ingresar la Copa del Mundo al campo de juego antes del partido decisivo, publicó un video en sus redes sociales para responder a las teorías conspirativas que comenzaron a multiplicarse tras la caída de la Albiceleste.

"Les quiero decir algo cortito. Ustedes saben lo que significó para mí ponerme la camiseta argentina. No hay nada más grande que le pueda pasar a un jugador que representar a su país, y yo tuve esa suerte", comenzó el Matador, antes de analizar el rendimiento del equipo de Lionel Scaloni en la final disputada frente a España.

Lejos de buscar excusas, Kempes reconoció la superioridad de la Roja y admitió que la Selección argentina no mostró su mejor versión: "No les voy a mentir: no fue el partido que todos esperábamos. Se notó que el equipo no estuvo al nivel de los tres anteriores y eso pasa en el fútbol. Hay días mejores y hay días peores; yo lo viví muchas veces", aseguró.

Mario Kempes habló sobre las teorías conspirativas de la final que perdió Argentina Mario Kempes habló sobre las teorías conspirativas de la final que perdió Argentina. @mario.kempes78 Sin embargo, el histórico goleador fue mucho más duro cuando se refirió a las versiones que comenzaron a circular en redes sociales sobre un supuesto trasfondo detrás de la derrota: "De ahí a las cosas que estoy viendo circular en las redes hay una diferencia enorme. Un equipo que baja el nivel en un partido no es lo mismo que uno que no compite, y esas versiones que andan dando vuelta por ahí sin ninguna prueba no le hacen bien a nadie", sentenció.