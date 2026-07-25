Sorpresa en River: el comunicado del club cerca de la medianoche que anunció la ida de una figura

Cerca de la medianoche, River lanzó un comunicado en sus redes sociales confirmando la salida de un histórico y figura del club.

River hizo oficial este viernes por la noche la rescisión del contrato de Juan Fernando Quintero y le puso punto final a la tercera etapa del colombiano en el club. La decisión, tomada de común acuerdo entre ambas partes, se confirmó apenas 48 horas después de las explosivas declaraciones del mediocampista desde Miami, donde había revelado que no era una prioridad para Eduardo Coudet.

La noticia fue anunciada a través de las redes sociales a las 23:00 (hora de Argentina( y los canales oficiales del Millonario, que despidió al zurdo con un mensaje cargado de reconocimiento: "El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual", expresó la institución, que además remarcó que "el talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club".

COMUNICADO OFICIAL



El Club Atlético River Plate y Juan Fernando Quintero acordaron de común acuerdo la rescisión del vínculo contractual.



El talento de Juanfer y su aporte fundamental en el momento más decisivo quedarán para siempre en la historia grande del Club, que se… pic.twitter.com/f9lMyzMX3s — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026 River anunció la salida de Juan Fernando Quintero a través de un comunicado Con esta salida se cierra un ciclo muy especial para uno de los futbolistas más queridos por los hinchas. Quintero vistió la camiseta de River en tres etapas distintas (2018-2020, 2022 y 2025-2026) y en este último paso disputó 37 partidos oficiales, convirtió cinco goles y repartió siete asistencias. Sin embargo, tras la llegada de Coudet fue perdiendo protagonismo hasta quedar relegado en la consideración del entrenador.

Su última aparición con la banda roja fue en la final del Torneo Apertura frente a Belgrano, cuando ingresó desde el banco de suplentes. A partir de allí, los minutos comenzaron a escasear y la relación con el nuevo cuerpo técnico terminó de romperse luego de las declaraciones públicas del colombiano, que dejaron al descubierto su malestar por la falta de continuidad.