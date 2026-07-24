Es oficial: River anunció el fichaje de Ángel Correa, que ya posó con la camiseta

Tras superar la revisión médica, Ángel Correa firmó contrato con River hasta diciembre de 2029 y se mostró por primera vez con los colores millonarios.

Ya es oficial: Ángel Correa es el sexto refuerzo de River Plate en el mercado de pases de invierno y se suma a la lista de incorporaciones junto con Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré. 15 millones de dólares fue la cifra por la que Tigres UANL se desprendió de él.

Este viernes por la mañana, el campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 arribó al país y se realizó la revisión médica. Tras superar este último trámite, procedió a firmar su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y se convirtió de manera definitiva en la nueva figura del Millonario.

River presentó oficialmente a Ángel Correa @RiverPlate Una vez concluidas las formalidades, el cuadro de Núñez anunció el fichaje de Angelito y mostró sus primeras fotos con la camiseta de la banda roja en su "día 1". El ex San Lorenzo y Atlético de Madrid lució tanto la titular actual como la edición especial que emula el uniforme clásico, sin escudo, marca, sponsors ni ningún otro tipo de inscripciones visibles.

"Hola a todos los hinchas de River, estoy muy contento de estar acá. Espero verlos pronto y disfrutar en este hermoso estadio que tenemos. Un abrazo grande", manifestó el delantero de 31 años desde el Monumental en un video que subió el club a su cuenta de Instagram.