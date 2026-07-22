Ángel Correa se despidió de Tigres: qué falta para que sea nuevo jugador de River

Después de semanas de negociaciones y varios cambios de condiciones, la llegada de Ángel Correa a River parece estar cada vez más cerca.

Ángel Correa se despidió de Tigres y está a un paso de River.

Ángel Correa dio un paso clave para transformarse en nuevo refuerzo de River. El delantero campeón del mundo se despidió este miércoles de sus compañeros de Tigres de México y dejó en claro que su intención es continuar su carrera en el fútbol argentino.

El atacante de 31 años se presentó en el predio del club mexicano para realizar trabajos físicos, retirar sus pertenencias y saludar al plantel antes de emprender viaje. Sin embargo, pese a ese gesto que parece definitivo, en Núñez mantienen la prudencia y aseguran que la operación todavía no está completamente cerrada.

River espera cerrar una de las novelas del mercado de pases Correa ya se despidió en México y su llegada al equipo de Coudet parece estar cada vez más cerca. X @Copa_Argentina La negociación atravesó varios momentos de tensión en los últimos días debido a modificaciones en las condiciones planteadas por Tigres. Aunque existe acuerdo en gran parte de los términos, todavía restan resolver algunos objetivos y cuestiones administrativas entre ambas instituciones.

En River son optimistas y consideran que las diferencias pendientes podrán solucionarse en breve. El objetivo es que Correa se convierta en el sexto refuerzo del equipo que dirige Eduardo Coudet para afrontar el segundo semestre de la temporada.