Por qué Franco Colapinto no estará presente en la FP1 del Gran Premio de Hungría
Franco Colapinto no tomará el mando del volante del Alpine en la FP1 del GP de Hungría porque Alpine cumplirá con una obligación reglamentaria de la Fórmula 1.
Franco Colapinto ya tiene la mira puesta en el Gran Premio de Hungría, la última cita de la Fórmula 1 antes del parate de verano en Europa. Sin embargo, el piloto argentino no estará presente en la primera práctica libre del viernes debido a una decisión programada por Alpine para cumplir con el reglamento de la categoría.
La escudería francesa confirmó que el estonio Paul Aron, uno de sus pilotos de reserva, utilizará el A526 de Colapinto durante la FP1 que se desarrollará en el circuito de Hungaroring desde las 8:30 de Argentina. De esta manera, Alpine completará una de las sesiones obligatorias destinadas a pilotos jóvenes durante la temporada.
Franco Colapinto le cederá su auto a Paul Aron en la FP1 de Hungría
"El piloto reserva Paul Aron hará su primera aparición de la temporada con el equipo en los Libres 1, poniéndose al volante del coche de Franco y cumpliendo así con la primera de las sesiones de entrenamientos obligatorias para pilotos jóvenes de la temporada", informó oficialmente la estructura francesa.
Aron, de 22 años, se mostró entusiasmado con la oportunidad. "Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Libres 1 con el equipo esta temporada. He manejado el coche en nuestro simulador de Enstone durante todo el año, por lo que será muy valioso salir a pista y experimentar por mí mismo las sensaciones reales", señaló el piloto estonio.
Colapinto volverá a manejar el Alpine en la FP2 de Hungaroring
Una vez finalizada la primera práctica libre, Franco Colapinto recuperará su Alpine para afrontar el resto de la actividad en Hungría. La segunda práctica libre se disputará el viernes desde las 12, mientras que el sábado tendrá lugar la FP3 a las 7:30 y la clasificación a las 11. La carrera del Gran Premio de Hungría se largará el domingo a las 10, en lo que será la última presentación antes del receso de mitad de temporada.