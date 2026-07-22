Por qué Franco Colapinto no estará presente en la FP1 del Gran Premio de Hungría

Franco Colapinto no tomará el mando del volante del Alpine en la FP1 del GP de Hungría porque Alpine cumplirá con una obligación reglamentaria de la Fórmula 1.

Franco Colapinto no estará en la primera práctica libre del GP de Hungría. Alpine confirmó quién manejará su auto y explicó los motivos.

Franco Colapinto ya tiene la mira puesta en el Gran Premio de Hungría, la última cita de la Fórmula 1 antes del parate de verano en Europa. Sin embargo, el piloto argentino no estará presente en la primera práctica libre del viernes debido a una decisión programada por Alpine para cumplir con el reglamento de la categoría.

La escudería francesa confirmó que el estonio Paul Aron, uno de sus pilotos de reserva, utilizará el A526 de Colapinto durante la FP1 que se desarrollará en el circuito de Hungaroring desde las 8:30 de Argentina. De esta manera, Alpine completará una de las sesiones obligatorias destinadas a pilotos jóvenes durante la temporada.

Franco Colapinto le cederá su auto a Paul Aron en la FP1 de Hungría In the seat for FP1 @PaulAron16 takes on his reserve driver duties this weekend in Hungary pic.twitter.com/g04Od5KXEh — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 21, 2026 "El piloto reserva Paul Aron hará su primera aparición de la temporada con el equipo en los Libres 1, poniéndose al volante del coche de Franco y cumpliendo así con la primera de las sesiones de entrenamientos obligatorias para pilotos jóvenes de la temporada", informó oficialmente la estructura francesa.

Aron, de 22 años, se mostró entusiasmado con la oportunidad. "Tengo muchas ganas de ponerme al volante del A526 para mi primera sesión de Libres 1 con el equipo esta temporada. He manejado el coche en nuestro simulador de Enstone durante todo el año, por lo que será muy valioso salir a pista y experimentar por mí mismo las sensaciones reales", señaló el piloto estonio.