El guiño de Colapinto a la final del Mundial tras sumar en Bélgica: "Lo importante viene a la noche"

Franco Colapinto terminó décimo en el GP de Bélgica y, tras la carrera, confesó que toda su ilusión ya estaba puesta en la final entre Argentina y España.

Franco Colapinto volvió a dar otro paso firme en la Fórmula 1. El piloto de Alpine terminó décimo en el Gran Premio de Bélgica, sumó un nuevo punto para la escudería francesa y cerró un fin de semana muy sólido en Spa-Francorchamps. Pero, una vez finalizada la carrera, además de analizar su rendimiento, dejó una frase que rápidamente hizo ruido entre los fanáticos argentinos: toda su cabeza ya estaba puesta en la final del Mundial frente a España.

El análisis de Colapinto tras sumar un punto en Spa-Francorchamps "Fue una buena carrera. Obviamente estoy feliz con el resultado por haber sumado un punto", resumió el pilarense, quien protagonizó una gran largada al avanzar del undécimo al octavo puesto. Más tarde, una parada en boxes durante el Virtual Safety Car complicó su estrategia y lo obligó a remar desde atrás para volver a meterse entre los diez mejores.

X @SC_ESPN Colapinto reconoció que el tramo medio de la competencia fue el más complicado: "Tuve mala suerte con la parada durante el Virtual Safety Car y con las gomas medias. Me estaba costando un poco el ritmo porque tuve graining y se me abrió un poco la goma", explicó. Sin embargo, aseguró que todo cambió cuando montó el compuesto duro: "Cuando puse la dura me sentí bien, iba rápido".

Esa mejora le permitió protagonizar algunos de los sobrepasos más destacados de la carrera, incluido un espectacular doble adelantamiento sobre Pierre Gasly y Liam Lawson, además de otra gran maniobra sobre Nico Hülkenberg: "La maniobra con Hulkenberg también fue linda. Fue un buen fin de semana y sumar puntos para un auto al que le está costando es positivo. Sigamos con esta tendencia y con estas buenas energías", valoró.