El espectacular doble adelantamiento de Franco Colapinto para superar a Gasly y la reacción de Alpine

El piloto argentino pasó del 12° al 10° puesto en la vuelta 30 del Gran Premio de Bélgica tras superar a Liam Lawson y Pierre Gasly.

Franco Colapinto protagonizó un doble adelantamiento durante la vuelta 30 de las 44 del Gran Premio de Bélgica. El piloto argentino aprovechó el rebufo de Liam Lawson y de su compañero de Alpine, Pierre Gasly, para pasar del 12° al 10° puesto en una sola maniobra.

La acción comenzó cuando Gasly intentó superar a Lawson para quedarse con la décima posición. En ese momento, Colapinto encontró el espacio necesario y completó el adelantamiento antes de la curva cinco, ganando dos lugares con una sola maniobra.

La maniobra de Colapinto para superar a Gasly y Lawson La maniobra generó una inmediata reacción y recordó el histórico adelantamiento que Mika Häkkinen realizó sobre Michael Schumacher en este mismo circuito durante el Gran Premio de Bélgica de 2000.

La reacción de Alpine tras la maniobra de Colapinto La acción también fue destacada por Alpine. A través de su cuenta oficial en X, la escudería publicó un mensaje para celebrar el adelantamiento del argentino: "Qué maniobra de Franco. Adelanta a Lawson y Pierre en la curva cinco".