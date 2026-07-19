Todas las carreras de la Fórmula 1 en las que Franco Colapinto sumó puntos esta temporada

Franco Colapinto volvió a sumar puntos en la Fórmula 1 . Gracias al décimo puesto conseguido en el Gran Premio de Bélgica , el piloto argentino agregó una unidad a su cuenta personal y llegó a 19 puntos en el campeonato de pilotos de la temporada 2026.

El resultado en Spa-Francorchamps representa la sexta carrera en la que Colapinto termina dentro de la zona puntuable en las diez fechas disputadas hasta el momento. De esta manera, el piloto de Alpine continúa consolidando una temporada en la que logró puntuar en más de la mitad de las competencias.

A lo largo del campeonato, el argentino fue construyendo ese total con actuaciones repartidas en distintos circuitos y con su mejor resultado en el Gran Premio de Canadá, donde finalizó sexto.

Hasta el Gran Premio de Bélgica , estas fueron las carreras en las que Franco Colapinto consiguió unidades durante la temporada 2026:

Con estos resultados, Colapinto acumula 19 puntos y se ubica en el duodécimo puesto del campeonato de pilotos .

Franco Colapinto sumó en seis de las diez carreras de la temporada 2026 de F1. www.francolapinto.com

El contraste con 2025 y la diferencia con Gasly

La estadística adquiere mayor relevancia al compararla con la temporada anterior. En 2025, Colapinto debutó desde la séptima fecha tras reemplazar a Jack Doohan y no logró sumar puntos en ninguna de sus carreras. De hecho, fue uno de los únicos pilotos de la temporada que terminó el año sin unidades, junto con el propio Doohan, mientras que Alpine finalizó en el último lugar del campeonato de constructores.

En la actual temporada, el argentino ya suma 19 puntos y redujo esa diferencia respecto a su rendimiento del año pasado. Por su parte, su compañero Pierre Gasly acumula 42 unidades y consiguió puntuar en ocho de las diez carreras disputadas, siendo su mejor resultado el tercer puesto obtenido en el Gran Premio de Mónaco.