¿Cuándo y dónde vuelve a correr Franco Colapinto tras sumar un punto de oro en Spa-Francorchamps?

Luego de finalizar 10° en el GP de Bélgica y llevarse un punto de oro rumbo a Enstone, Franco Colapinto tendrá acción el próximo fin de semana.

Franco Colapinto se fue de Spa-Francorchamps con un punto en el bolsillo.

Franco Colapinto no tuvo demasiado tiempo para disfrutar del gran resultado conseguido en el Gran Premio de Bélgica. Después de finalizar décimo en Spa-Francorchamps y volver a sumar un punto para Alpine, el piloto argentino ya cambió el chip y comenzó a preparar el próximo desafío: el Gran Premio de Hungría, que se disputará el próximo fin de semana en el Hungaroring.

VAMOSSSS FRANCO



He finishes the race P10 with a point pic.twitter.com/cePmSYTRE9 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) July 19, 2026 El Gran Premio de Hungría, el próximo desafío de Colapinto en la F1 antes del receso Más allá del valioso punto obtenido, el pilarense fue uno de los grandes protagonistas de la carrera gracias a una maniobra que recorrió el mundo. En plena pelea por la zona de puntos, Colapinto sorprendió con un espectacular sobrepaso doble sobre Pierre Gasly y Liam Lawson para meterse entre los diez mejores y terminar cerrando otro fin de semana muy positivo.

La cosecha también tuvo impacto en los campeonatos. Con la unidad conseguida en Bélgica, Colapinto escaló al 12° puesto del Mundial de Pilotos, superando a Oliver Bearman. En Constructores, Alpine continúa en la quinta posición, aunque ahora comparte ese lugar con Racing Bulls, que igualó la línea de puntos tras el noveno puesto conseguido por Arvid Lindblad en Spa.

La próxima parada será el tradicional Hungaroring, un circuito histórico que forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 1986 y que marcará la última competencia antes del receso europeo de casi un mes. Luego de la cita en Budapest, la máxima categoría recién volverá a competir el 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos, en Zandvoort.