Una buena y una mala: cómo quedaron Colapinto y Alpine en el campeonato tras la carrera en Spa

Franco Colapinto cerró un positivo Gran Premio de Bélgica al finalizar en el décimo puesto y sumar un punto para el campeonato de pilotos de la Fórmula 1 . El argentino completó otra sólida actuación en Spa-Francorchamps y alcanzó su sexta carrera con puntos en las diez competencias que disputó esta temporada.

El piloto de Alpine tuvo una buena largada que le permitió ubicarse octavo en los primeros metros de la carrera. Más adelante protagonizó un doble adelantamiento sobre Liam Lawson y su compañero Pierre Gasly para mantenerse en la pelea por la zona de puntos y completar las 44 vueltas en la décima posición, justo por delante del francés.

La victoria quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que Charles Leclerc (Ferrari) terminó segundo y Max Verstappen (Red Bull) completó el podio en el circuito belga.

El décimo puesto le permitió al argentino sumar una unidad y llegar a 19 puntos en el campeonato de pilotos, donde ocupa el duodécimo lugar. De esta manera, Colapinto volvió a terminar entre los diez mejores y continúa acortando distancias con los pilotos que lo preceden en la clasificación.

Tras el Gran Premio de Bélgica, el campeonato quedó de la siguiente manera:

Kimi Antonelli: 204 puntos.

Lewis Hamilton: 159.

George Russell: 154.

Charles Leclerc: 126.

Lando Norris: 103.

Oscar Piastri: 92.

Max Verstappen: 92.

Isack Hadjar: 91.

Pierre Gasly: 42.

Liam Lawson: 39.

Arvid Lindblad: 22.

Franco Colapinto: 19.

Alpine perdió una ventaja en el Mundial de Constructores

Aunque Alpine volvió a sumar gracias al punto conseguido por Colapinto, el balance de la fecha no fue completamente positivo para la escudería francesa. Racing Bulls también consiguió unidades en Spa y logró alcanzar a Alpine en la clasificación del campeonato de constructores.

La escudería francesa había llegado al Gran Premio de Bélgica con dos puntos de ventaja sobre Racing Bulls en el campeonato de constructores. Sin embargo, mientras la escudería francesa solo sumó el punto conseguido por Colapinto, Racing Bulls descontó esa diferencia con las dos unidades obtenidas por Arvid Lindblad y ambos equipos quedaron igualados con 61 puntos.

Así quedó el campeonato de constructores

Con los resultados registrados en Spa-Francorchamps, la clasificación del Mundial de Constructores quedó de la siguiente manera:

Mercedes: 358 puntos.

Ferrari: 285.

McLaren: 193.

Red Bull: 149.

Alpine: 61.

Racing Bulls: 61.

Así, Colapinto volvió a aportar para Alpine con un nuevo punto en el campeonato, pero la escudería francesa ya no tiene margen sobre Racing Bulls en la lucha por el quinto puesto del Mundial de Constructores.