La gran especialidad de Franco Colapinto: cuántas posiciones ganó tras su gran largada en Spa

El argentino partió desde el 11° lugar tras las sanciones a otros pilotos y tuvo un inicio muy prometedor en el circuito belga.

Franco Colapinto volvió a demostrar que una de sus principales fortalezas está en las largadas. El piloto argentino protagonizó una espectacular salida en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y, tras partir desde el 11° puesto, ganó tres posiciones en los primeros metros para ubicarse octavo en el circuito de Spa-Francorchamps.

El representante de Alpine había clasificado 13° el sábado, pero las sanciones aplicadas a algunos de sus rivales le permitieron avanzar dos lugares en la grilla y comenzar la carrera desde la undécima posición.

Lejos de conformarse, Colapinto aprovechó cada espacio disponible apenas se apagaron los semáforos y ejecutó una maniobra impecable para superar a tres competidores, consolidándose rápidamente dentro de la zona de puntos.

Así fue la gran largada de Franco Colapinto en Spa La gran largada de Franco Colapinto en el GP de Bélgica La carrera cambió de ritmo pocos segundos después de la largada, cuando un toque entre Lewis Hamilton y George Russell provocó el abandono del piloto de Mercedes y obligó al ingreso del Safety Car.

Con la competencia neutralizada, Kimi Antonelli quedó al frente del pelotón, seguido por Charles Leclerc y Max Verstappen. En ese momento, Colapinto se mantenía en el octavo puesto, mientras que su compañero en Alpine, Pierre Gasly, marchaba 11°.