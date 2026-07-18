La decepción de Franco Colapinto con el Alpine tras clasificar 11° en Spa-Francorchamps: "Voy bastante lento"
Franco Colapinto largará 11° en Spa-Francorchamps gracias a las sanciones de dos rivales, pero reconoció que el rendimiento del A526 está lejos de lo esperado.
Franco Colapinto partirá desde el 11° puesto en el Gran Premio de Bélgica después de beneficiarse con las penalizaciones aplicadas a Isack Hadjar y Lando Norris. Sin embargo, lejos de mostrarse conforme con el resultado, el piloto argentino hizo una fuerte autocrítica sobre el rendimiento de Alpine y dejó en evidencia las dificultades que atraviesa el equipo para encontrar un auto competitivo.
“No mejoramos nada, empeoramos a la mañana, así que no fueron buenos cambios”, reconoció Colapinto al analizar las modificaciones que realizó la escudería entre las prácticas del viernes y la clasificación. El argentino explicó que los ajustes terminaron perjudicando el comportamiento del monoplaza en lugar de hacerlo más competitivo.
El brutal sincericidio de Colapinto sobre el rendimiento del Alpine en Bélgica
Luego profundizó sobre el principal inconveniente del A526: “Es un auto que está siendo difícil de manejar y de poner a punto, porque tiene una ventana muy pequeña y apenas tenés algo en la entrada de la curva, es como que lo llevás y es muy difícil corregirlo. Eso es lo que genera mucha inconsistencia y un auto muy difícil de manejar”, sostuvo.
Colapinto también comparó el rendimiento del viernes con el del sábado y remarcó que Alpine fue uno de los pocos equipos que no logró evolucionar: “Ayer estábamos un poco mejor. Creo que por alguna razón la pista mejoró, los otros mejoraron, pero nosotros no mejoramos. En la recta voy bastante lento y en el último sector pierdo mucho tiempo”, explicó.
Pese al complicado panorama, el argentino no pierde la esperanza de dar pelea en Spa-Francorchamps: “Hay que tratar de entender por qué hay momentos en los que el auto pierde rendimiento y mejorar. Mañana va a ser una carrera larga, ojalá podamos sumar o intentarlo, por lo menos”, concluyó, ilusionado con aprovechar la largada desde el 11° lugar para acercarse a la zona de puntos.