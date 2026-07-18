La decepción de Franco Colapinto con el Alpine tras clasificar 11° en Spa-Francorchamps: "Voy bastante lento"

Franco Colapinto largará 11° en Spa-Francorchamps gracias a las sanciones de dos rivales, pero reconoció que el rendimiento del A526 está lejos de lo esperado.

Franco Colapinto partirá desde el 11° puesto en el Gran Premio de Bélgica después de beneficiarse con las penalizaciones aplicadas a Isack Hadjar y Lando Norris. Sin embargo, lejos de mostrarse conforme con el resultado, el piloto argentino hizo una fuerte autocrítica sobre el rendimiento de Alpine y dejó en evidencia las dificultades que atraviesa el equipo para encontrar un auto competitivo.

“No mejoramos nada, empeoramos a la mañana, así que no fueron buenos cambios”, reconoció Colapinto al analizar las modificaciones que realizó la escudería entre las prácticas del viernes y la clasificación. El argentino explicó que los ajustes terminaron perjudicando el comportamiento del monoplaza en lugar de hacerlo más competitivo.

El brutal sincericidio de Colapinto sobre el rendimiento del Alpine en Bélgica X @corazóndeF1 Luego profundizó sobre el principal inconveniente del A526: “Es un auto que está siendo difícil de manejar y de poner a punto, porque tiene una ventana muy pequeña y apenas tenés algo en la entrada de la curva, es como que lo llevás y es muy difícil corregirlo. Eso es lo que genera mucha inconsistencia y un auto muy difícil de manejar”, sostuvo.

Colapinto también comparó el rendimiento del viernes con el del sábado y remarcó que Alpine fue uno de los pocos equipos que no logró evolucionar: “Ayer estábamos un poco mejor. Creo que por alguna razón la pista mejoró, los otros mejoraron, pero nosotros no mejoramos. En la recta voy bastante lento y en el último sector pierdo mucho tiempo”, explicó.