Video: la gran maniobra de Franco Colapinto para esquivar el accidente entre Hamilton y Russell

El piloto argentino reaccionó con rapidez en los primeros metros de la carrera y logró salir ileso de un incidente que obligó al ingreso del Safety Car.

Franco Colapinto se destacó en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 por una maniobra clave para evitar quedar involucrado en el accidente que protagonizaron Lewis Hamilton y George Russell en la primera vuelta. El argentino reaccionó con rapidez en medio del caos y consiguió continuar la carrera sin daños.

El piloto de Alpine había largado desde el 11° puesto y, tras una gran salida, ya había ganado varias posiciones cuando se encontró con el incidente ocurrido en la curva 5 del circuito de Spa-Francorchamps.

Con reflejos y una rápida lectura de la situación, Colapinto salió momentáneamente por fuera del trazado para esquivar tanto a los autos involucrados en el toque como al resto del pelotón que intentaba evitar la colisión.

La maniobra de Franco Colapinto en Spa La gran maniobra de Franco Colapinto para esquivar el accidente entre Hamilton y Russell en Spa Qué pasó entre Hamilton y Russell George Russell, que había partido desde la tercera posición con Mercedes, perdió el segundo lugar en la recta de Kemmel frente a Charles Leclerc y luego quedó emparejado con Lewis Hamilton en el ingreso a Les Combes.

Según las primeras imágenes, Hamilton sufrió un subviraje mientras intentaba tomar la curva por el interior y terminó impactando contra la rueda trasera derecha del Mercedes. El contacto envió a Russell a la grava, donde quedó detenido y debió abandonar la competencia.