La Selección argentina va en busca del bicampeonato del mundo frente a España: hora, TV y streaming

La Selección argentina de Lionel Messi quiere revalidar el campeonato del mundo y bordar la cuarta estrella frente a la España de Lamine Yamal en Nueva York.

La Selección argentina se enfrentará este domingo con su par de España, en la que será la gran final del Mundial 2026 y que contará con el tan ansiado cruce entre Lionel Messi y Lamine Yamal.

El encuentro, que está programado para las 16 (hora de Argentina), se llevará a cabo en el MetLife Stadium de New Jersey y se podrá ver a través de TV Publica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el esloveno Slavko Vincic, mientras que en el VAR estará la nicaragüense Tatiana Guzmán.

La Selección argentina va en busca del bicampeonato del mundo La Selección argentina se metió en esta instancia luego de conseguir una épica victoria ante Inglaterra, rival al que le dieron vuelta el resultado sobre el final del encuentro gracias a los goles del mediocampista Enzo Fernández y del delantero Lautaro Martínez, ambos asistidos por Messi.

Tras vencer a Inglaterra, la Selección argentina se prepara para enfrentar a España en la final. X Selección argentina En este enfrentamiento los dirigidos por Lionel Scaloni pudieron dejar atrás las flojas actuaciones que venían demostrando en las fase previas, por lo que llegan a la ilusión al máximo con el objetivo de conseguir el bicampeonato en el Mundial, que además representaría la cuarta estrella.

Pese a sus 39 años, Messi sorprendió a todos con su actuación en este Mundial, donde se cargó el equipo al hombro y apareció en los momentos más complicados. En lo que va de la competencia, el astro rosarino anotó ocho goles y repartió cuatro asistencias.