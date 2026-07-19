Tras la final, a qué hora llegaría la Selección a Ezeiza: el vuelo y el operativo de arribo

El vuelo partiría cerca de las 5 y tiene arribo previsto a las 16.30, aunque puede demorarse. Milei confirmó que el día del festejo será feriado nacional.

La Selección Argentina empieza a gestionar el posible regreso al país tras la final del mundo ante España disputada este domingo en Nueva York.

Según información oficial, el vuelo que puede llegar a traer a los campeones del mundo en Qatar 2022 y subcampeones ahora de Canadá, Estados Unidos y México 2026, partiría alrededor de las 5 de la mañana desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) en Nueva York y tiene previsto su arribo a las 16.30, aunque en la terminal estiman una ventana de llegada entre las 16 y las 17.

El horario, de todos modos, no está cerrado. Fuentes al tanto del operativo advirtieron que la partida podría demorarse si se atrasa el embarque de la delegación por cuestiones organizativas de la AFA, lo que correría en espejo la hora de aterrizaje en Buenos Aires.

La expectativa por el recibimiento es enorme y anticipa una movilización multitudinaria, en una postal que remite a la vuelta de la Scaloneta tras la consagración en Qatar 2022. En este sentido, se aguarda la definición de parte del plantel y el cuerpo técnico.

"Feriado nacional" "FESTEJO MUNDIAL. Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", anunció Javier Milei a través de su cuenta de X.