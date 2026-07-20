"Lo dieron todo", llegaron los familiares de la Selección Argentina al país tras la final y hubo emoción
Tras la final de la Copa del Mundo, los familiares de los futbolistas de la selección argentina volvieron al país tras el final del Mundial 2026.
Luego de la final del Mundial 2026 ante España, distintos familiares de los jugadores de la Selección Argentina arribaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza este lunes en medio de una multitud que todavía aguarda el regreso de los futbolistas.
Una de las primeras personas en tocar suelo argentino fue la hermana de Leandro Paredes, Bárbara, quien no dudo en resaltar la multitud que se encontraba en el Obelisco a pesar del resultado: "¿Te parece lo que fue el Obelisco? No perdimos. Todos esperaban que estemos tristes y estamos felices".
A su vez, también se refirió directamente al estado de salud de su hermano, quien aseguró se encuentra bien. Por otro lado, también estableció que Paredes está al tanto de las imágenes que recorrieron el país sobre los festejos, "vio todo, al igual que todos los jugadores".
Las lágrimas de la mamá de Leandro Paredes
En cuanto a Myriam Benítez, la mamá de Paredes, declaró muy emocionada: "Estoy súper orgullosa. Los amo a cada uno de ellos. Leandro estaba triste, pero también contento, porque lo dieron todo". De hecho, reconoció el apoyo que recibieron los jugadores por parte de los argentinos: "Creo que eso es lo mejor que tenemos, que no nos damos cuenta de la crítica. Los demás, que sigan hablando".
En cuanto a la lesión de su hijo, que salió a la luz en las últimas horas, no precisó de qué se trata pero aseguró que "está bien": "Yo sabía lo que significa para mi hijo la selección argentina y sabía que se iba a reponer justamente para esto".
El deseo del papá de Enzo Fernández
En cuanto a Raúl Fernández, el papá de Enzo, mencionó que todavía no pudo hablar de su hijo, pero reconoció: "Vi cansancio en los jugadores. Uno, como papá, está orgulloso. Calculo que estará triste por su expulsión". Por su parte, manifestó: "Ojalá que Scaloni siga".
Una por una, las declaraciones de los familiares de la Selección argentina tras su regreso
- El hermano de Nicolás Tagliafico: "Los chicos lo dejaron todo. Estamos felices. No me extraña lo más mínimo cómo jugó". Sobre la lesión del lateral: "Estábamos preocupados, porque no sabíamos si era una lesión importante. Después me di cuenta de que era muscular".
- El papá del Dibu Martínez: "A pesar de lo que ocurrió, me voy con alegría por lo que hicieron estos chicos".
- Ludmila Isabella, la pareja de Nicolás González: "Lo dio todo. No quiero hablar porque me pongo a llorar. Todavía no nos recuperamos, pero estoy emocionada y orgullosa de todo lo que lograron".
- Gianluca, el hermano de Giuliano Simeone: "Pude hablar con él. Me dijo que estaba contento de haberle podido ganar a Inglaterra y llegar a la final. Estamos contentos por él. Se lo merece. Estuvo trabajando mucho".
- Silvina, la mamá de Lisandro Martínez: "Todos lloramos por ellos, por el lugar al que estos chicos llegaron. Los argentinos somos así, bien futboleros".