"Lo dieron todo", llegaron los familiares de la Selección Argentina al país tras la final y hubo emoción

Tras la final de la Copa del Mundo, los familiares de los futbolistas de la selección argentina volvieron al país tras el final del Mundial 2026.

Luego de la final del Mundial 2026 ante España, distintos familiares de los jugadores de la Selección Argentina arribaron al Aeropuerto Internacional de Ezeiza este lunes en medio de una multitud que todavía aguarda el regreso de los futbolistas.

Una de las primeras personas en tocar suelo argentino fue la hermana de Leandro Paredes, Bárbara, quien no dudo en resaltar la multitud que se encontraba en el Obelisco a pesar del resultado: "¿Te parece lo que fue el Obelisco? No perdimos. Todos esperaban que estemos tristes y estamos felices".

A su vez, también se refirió directamente al estado de salud de su hermano, quien aseguró se encuentra bien. Por otro lado, también estableció que Paredes está al tanto de las imágenes que recorrieron el país sobre los festejos, "vio todo, al igual que todos los jugadores".

Las lágrimas de la mamá de Leandro Paredes En cuanto a Myriam Benítez, la mamá de Paredes, declaró muy emocionada: "Estoy súper orgullosa. Los amo a cada uno de ellos. Leandro estaba triste, pero también contento, porque lo dieron todo". De hecho, reconoció el apoyo que recibieron los jugadores por parte de los argentinos: "Creo que eso es lo mejor que tenemos, que no nos damos cuenta de la crítica. Los demás, que sigan hablando".

En cuanto a la lesión de su hijo, que salió a la luz en las últimas horas, no precisó de qué se trata pero aseguró que "está bien": "Yo sabía lo que significa para mi hijo la selección argentina y sabía que se iba a reponer justamente para esto".