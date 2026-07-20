De Paul rompió el silencio con un explosivo posteo por la campaña "anti Argentina" en el Mundial

A 24 horas de la final perdida ante España, Rodrigo De Paul publicó un sentido mensaje y disparó misiles contra los detractores de la Selección.

Luego del silencio absoluto que reinó tras la derrota ante España en la final del mundo, con el correr de las horas varios jugadores de la Selección argentina utilizaron las redes sociales para descargarse y expresar sus sentimientos. Uno de ellos fue Rodrigo De Paul, que apuntó hacia varias direcciones.

En primer lugar, el Motorcito, uno de los que no se subió al avión que trajo al plantel albiceleste a Buenos Aires, les dedicó dos párrafos a los hinchas argentinos que acompañaron -y acompañan- siempre. "El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes", remarcó, todavía atravesado por la tristeza.

El posteo de De Paul tras la final: del orgullo argentino a los misiles contra los "Anti Argentina" "Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento", continuó el referente de la Scaloneta, tratando de buscarle el lado positivo a semejante golpe.

El mensaje más fuerte llegó justo después, cuando De Paul cambió el foco y, sin dar nombres, apuntó contra los detractores que ensuciaron y menospreciaron todo el recorrido de la Selección. "Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode...", disparó el 7. Y completó: "Pero eso no hizo más que reafirmar que la pasión y el amor por nuestra camiseta puede con todo".