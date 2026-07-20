El sentido descargo de Enzo Fernández luego de la expulsión y la derrota ante España en la final del Mundial

La roja a Enzo Fernández fue uno de los momentos decisivos de la final. Un día después, el volante eligió las redes sociales para expresar sus sentimientos.

Enzo Fernández dejó a la Selección con un jugador menos en el peor momento de la final.

La derrota frente a España en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones entre los protagonistas de la Selección argentina. Esta vez fue Enzo Fernández quien utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje dirigido a los hinchas, apenas 24 horas después de la dolorosa caída en tiempo suplementario.

El mediocampista del Chelsea terminó siendo uno de los nombres más mencionados de la final debido a la expulsión que sufrió sobre el cierre de los 90 minutos reglamentarios. Tras cometer una infracción sobre Pau Cubarsí, recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó a la Albiceleste con un jugador menos en un momento determinante del encuentro.

Enzo Fernández se fue expulsado por doble amarilla en la final del Mundial ante España. EFE Lejos de enfocarse en esa acción puntual, Enzo eligió realizar una reflexión más amplia sobre el recorrido del equipo y el significado de vestir la camiseta argentina. "Cuando pasa el tiempo, entendés que hay algo mucho más grande que un resultado. Hace años que este grupo representa de la mejor manera. Enseña que competir no es solo ganar, sino dejar todo por la camiseta y nunca bajar los brazos", escribió.

El volante también destacó el orgullo que siente por formar parte de un plantel que volvió a llegar a una final del mundo. "Formar parte de este grupo que siempre dio la cara, que compitió al máximo y que defendió estos colores con orgullo, humildad y compromiso", expresó en otro tramo de su publicación.