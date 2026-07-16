Enzo Fernández respaldó a Valentina Cervantes tras los dichos que generaron polémica en la previa ante Inglaterra
La pareja del mediocampista expresó no dejar arengar a sus hijos contra los ingleses y dio motivos. Ante la situación, recibió fuertes críticas en las redes.
En la antesala del decisivo encuentro entre Argentina e Inglaterra, Valentina Cervantes, pareja de Enzo Fernández, generó debate en las redes sociales. Radicados en el Reino Unido desde hace tres años, la joven explicó que sus hijos mantienen un vínculo estrecho con el país europeo y que intentan mantenerlos al margen de la histórica rivalidad entre países.
La controversia se originó cuando Cervantes relató que prohibió en su hogar el clásico cántico de tribuna "el que no salta es un inglés": "A mí me pasa que Benja, mi hijo, nació allá así que no lo dejamos saltar tampoco. Olivia también dice ‘es donde yo vivo’. Son niños y lo hablan desde un lado inocente".
La palabra de Enzo tras la victoria
Luego del triunfo argentino que le dio el pase a la final al equipo, Enzo Fernández enfrentó los micrófonos. Consultado por la prensa sobre el clima especial que rodea a este tipo de partidos, especialmente para quienes residen en territorio británico, el mediocampista aprovechó la oportunidad para poner paños fríos a la situación y defender públicamente a su pareja.
Con un tono firme pero conciliador, Fernández aclaró el contexto familiar sin eludir el significado que tiene este enfrentamiento para la historia argentina: "Le había pasado algo a mi mujer que había declarado sobre los nenes. Vuelvo a aclarar que lo que dijo en las declaraciones no fue con mala intención ni nada, sino que respetamos a la gente que nos ayuda en casa, que tal vez son personas inglesas".
Al referirse al significado profundo de este cruce, el jugador subrayó que el plantel fue plenamente consciente del condimento que tuvo el partido por las Islas Malvinas y de toda la historia que hay detrás. En ese sentido, destacó que la prioridad del equipo fue siempre defender al país y dar lo mejor por los argentinos.
Para cerrar su testimonio, Fernández dejó en claro cuál fue el gran motor anímico del plantel durante los 90 minutos. Aseguró que el principal deseo del grupo era conseguir la victoria y alcanzar la final no solo para darle una alegría a la gente, sino fundamentalmente para honrar a todos los compatriotas y, de manera especial, a quienes combatieron en Malvinas.