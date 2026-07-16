El posteo del Chelsea sobre Enzo Fernández que desató un escándalo en Inglaterra: luego fue borrado

Tras su golazo y la clasificación de Argentina ante Inglaterra, la cuenta oficial del Chelsea hizo una publicación dedicada a Enzo Fernández. ¿Por qué lo eliminaron?

Enzo Fernández fue el gran héroe de la histórica remontada de la Selección argentina ante Inglaterra. Su gol, a cinco minutos del final, encaminó el histórico 2-1 que metió al equipo de Lionel Scaloni en otra final del Mundial. Pero el festejo no terminó ahí: también provocó una fuerte polémica en suelo británico.

Tras vencer a Jordan Pickford con un soberbio remate, el ex River celebró con un Topo Gigio y el gesto de "sigan hablando", una imagen que rápidamente se volvió viral y que terminó siendo el centro de una inesperada polémica.

El posteo de Chelsea sobre Enzo Fernández y por qué terminó en escándaló Apenas terminó el partido, el Chelsea celebró la actuación de su mediocampista. La cuenta oficial del club publicó una foto de Enzo festejando su gol, acompañada únicamente por un emoji de explosión. Ese simple posteo generó una tormenta que tuvo como protagonistas a los hinchas ingleses.

El Chelsea publicó el festejo de Enzo Fernández ante Inglaterra: luego lo eliminó. Con una indignación inexplicable, miles fanáticos cuestionaron a los de Stamford Bridge por homenajear al jugador que había sido decisivo en la eliminación de su propia selección. A raíz de esta furia reacción, en Londres no quedaron de brazos cruzados.