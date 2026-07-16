Por qué lo que consiguió la Selección argentina ante Inglaterra es único en ¡115 partidos de cuartos, semifinal y final de Mundial!

La Selección argentina se metió en la final del Mundial 2026 tras vencer a Inglaterra en un partidazo y logro algo único que ningún combinado consiguió.

La Selección argentina sigue haciendo historia. Luego de protagonizar épicos triunfos ante acabo Verde, Egipto y Suiza, los dirigidos por Lionel Scaloni volvieron a tirar de la épica y vencieron 2-1 a Inglaterra para meterse en la final del Mundial 2026 donde el próximo domingo frente a España en Nueva York buscará el bicampeonato del mundo.

Tal como sucedió frente a Egipto, la Albiceleste tuvo que remontar el partido tras comenzar 1-0 abajo en el marcador y no fue hasta el minuto 85 cuando Enzo Fernández sacó un tremendo bombazo desde fuera del área y logró igualar las acciones. No obstante, siete minutos después, Lautaro Martínez cabeceó solo abajo del arco e hizo delirar a todo el pueblo argentino presente en Atlanta.

Tras conseguir una épica remontada y la clasificación a la final, la Selección argentina comandada por Lionel Scaloni algo único e inigualable en ¡115 partidos de cuartos, semifinal y final de Mundial! Según informó el periodista Gastón Trucco, la Albiceleste es la primera selección en toda la historia de los mundiales que logra desde cuartos de final en adelante dos tremendos datos.

El motivo por el cual la Selección argentina consiguió algo único ante Inglaterra La Selección argentina sigue demostrando por qué es el mejor equipo del mundo. EFE El primero de los datos es que Argentina es el primer combinado nacional en revertir en los 90 minutos un partido en el que perdía a falta de 10 minutos. Esto nunca había pasado en 115 partidos de la Copa del Mundo en los que un equipo estuvo en esa situación. El otro dato es que los campeones del mundo lograron ganar un partido (ya sea en los 90' o 120') en el que estaba en desventaja a falta de 5 minutos. Esto jamás había pasado en 113 partidos.