La lapidaria reacción de los hinchas de Inglaterra al dejar el estadio tras caer con Argentina: "Estamos devastados"

La derrota por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026 dejó un clima de desilusión entre los fanáticos de Inglaterra, que apuntaron contra el equipo y el DT.

La Selección argentina volvió a amargar a Inglaterra en una Copa del Mundo y, tras el triunfo por 2-1 que le dio el boleto a la final del Mundial 2026, las cámaras captaron la desazón de los hinchas británicos a la salida del estadio. Entre la bronca, la tristeza y la resignación, varios fanáticos expresaron su frustración por una nueva eliminación en una instancia decisiva.

"Estamos devastados", resumió uno de los simpatizantes con evidente tristeza, mientras otro analizó el desarrollo del encuentro y lamentó que el equipo no haya sabido sostener la ventaja. "Dimos lo mejor, pero porque siempre hacemos esto. Estamos 1-0 arriba y tenemos que seguir presionando”, señaló, en una fuerte autocrítica por la actitud del conjunto inglés tras abrir el marcador.

Las críticas también alcanzaron al entrenador Thomas Tuchel. Aunque evitó cargar con dureza contra el alemán, un hincha reconoció que algunas decisiones lo dejaron con sabor amargo. "Estoy un poco decepcionado con Thomas, pero de todas maneras lo hizo bien, aunque sigo un poco decepcionado", expresó al ser consultado por la actuación del seleccionado.

Video: la lapidaria reacción de los hinchas de Inglaterra tras la eliminación del Mundial BBC Sports La eliminación significó otro duro golpe para Inglaterra, que volvió a quedarse a las puertas de una final mundialista pese a haber ilusionado a sus aficionados durante gran parte del torneo. Del otro lado, Argentina dio vuelta el resultado y sacó a relucir su jerarquía para meterse una vez más en el partido decisivo de la Copa del Mundo.