No se vio en TV: el zarpado gesto del arquero Jordan Pickford a los hinchas argentinos en el gol inglés

Tras el 1-0 de Anthony Gordon, Jordan Pickford tuvo un feo gesto con los hinchas argentinos mientras celebraba el gol de su compañero.

La semifinal entre la Selección argentina e Inglaterra por el Mundial 2026 estuvo cargada de tensión desde el primer minuto, pero uno de los momentos más comentados no tuvo como protagonista a un goleador, sino al arquero inglés Jordan Pickford. Luego de que Anthony Gordon marcara el 1-0 parcial para los europeos, el guardameta realizó una serie de gestos dirigidos hacia los hinchas argentinos que rápidamente generaron polémica.

Mientras sus compañeros corrían a celebrar la apertura del marcador, Pickford permaneció cerca de su área y protagonizó una provocación que las cámaras captaron con claridad. Primero se tomó levemente los genitales y, segundos después, comenzó a señalar de manera insistente hacia la tribuna ocupada por los simpatizantes albicelestes, dedicándoles el tanto convertido por Gordon.

El zarpado gesto de Jordan Pickford a los hinchas argentinos en el gol inglés X @DSports La reacción del público argentino fue inmediata. Desde las gradas bajaron silbidos, insultos y gestos de desaprobación hacia el arquero inglés, que lejos de detenerse continuó mirando hacia ese sector del estadio. La secuencia no tardó en viralizarse en las redes sociales, donde cientos de usuarios debatieron sobre la actitud del futbolista en un partido de semejante trascendencia.

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra, marcada por décadas de historia dentro y fuera de la cancha, volvió a sumar un episodio caliente. El festejo de Pickford alimentó aún más el clima de un encuentro que ya se jugaba con una enorme intensidad y que tuvo varios cruces entre los protagonistas a lo largo de los 90 minutos.