El equipo que nació para las finales: la marca histórica de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina

La Selección argentina de Lionel Scaloni volvió a demostrar su vigencia en los partidos decisivos y alcanzó una estadística impactante: ganó 17 de los 18 mano a mano que disputó desde que asumió el entrenador.

La victoria por 2 a 1 ante Inglaterra en Atlanta, que clasificó a la Selección argentina a la final del Mundial 2026 contra España, estiró una racha histórica en cruces de eliminación directa y definiciones a partido único.

Para llegar al número, el relevamiento contempla partidos de mata-mata , finales y definiciones a un solo encuentro, incluido el tercer puesto de la Copa América 2019 y la Finalissima 2022.

La única derrota de la era Scaloni en este tipo de partidos fue ante Brasil , por 2 a 0, en la semifinal de la Copa América 2019. Desde entonces, Argentina ganó 16 mano a mano consecutivos.

Copa América 2019

Argentina 2-0 Venezuela, cuartos de final.

Argentina 0-2 Brasil, semifinal.

Argentina 2-1 Chile, tercer puesto.

Copa América 2021

Argentina 3-0 Ecuador, cuartos de final.

Argentina 1-1 Colombia, 3-2 por penales, semifinal.

Argentina 1-0 Brasil, final.

Finalissima 2022

Argentina 3-0 Italia, final en Wembley.

Mundial Qatar 2022

Argentina 2-1 Australia, octavos de final.

Argentina 2-2 Países Bajos, 4-3 por penales, cuartos de final.

Argentina 3-0 Croacia, semifinal.

Argentina 3-3 Francia, 4-2 por penales, final.

Copa América 2024

Argentina 1-1 Ecuador, 4-2 por penales, cuartos de final.

Argentina 2-0 Canadá, semifinal.

Argentina 1-0 Colombia, final en tiempo suplementario.

Mundial 2026

Argentina 3-2 Cabo Verde, dieciseisavos de final.

Argentina 3-2 Egipto, octavos de final.

Argentina 3-1 Suiza, cuartos de final.

Argentina 2-1 Inglaterra, semifinal.

El registro resume una de las grandes fortalezas del ciclo: la Selección argentina no solo compite, sino que resuelve en los partidos límite. En ese camino ganó dos Copas América, una Finalissima, un Mundial y ahora llegó a otra final de Copa del Mundo.

Desde la caída con Brasil en 2019, el equipo de Lionel Scaloni construyó una identidad marcada por la resistencia, la jerarquía en los momentos calientes y la capacidad para imponerse en contextos de máxima presión.

La final ante España será el próximo desafío para una Selección que, bajo la conducción de Scaloni, transformó los mano a mano en una marca registrada.