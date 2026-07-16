La reacción de la esposa de Scaloni que descolocó al DT en plena conferencia de prensa: "Me la mandé, ¿no?"

Tras la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, Lionel Scaloni protagonizó un divertido cruce con su esposa.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 dejó una conferencia de prensa cargada de emoción, pero también un momento que despertó sonrisas entre los presentes. Mientras destacaba el carácter de sus jugadores, Lionel Scaloni advirtió la reacción de su esposa entre el público y protagonizó un intercambio tan espontáneo como simpático.

Después de la victoria por 2-1 sobre Inglaterra en Atlanta, el entrenador volvió a remarcar la fortaleza mental de un plantel que respondió en uno de los partidos más exigentes del torneo. Con la voz entrecortada, valoró el compromiso de todo el grupo, incluso de quienes tuvieron menos participación durante el campeonato.

"Que lo disfruten, que agradezcan a los jugadores porque este grupo es difícil de explicarlo con palabras. Se me quiebra la voz", expresó Scaloni. Luego agregó: "Estos chicos me han emocionado, soy un agradecido a los jugadores. Sin ellos es imposible".

La frase de Scaloni que provocó la reacción de su esposa Al explicar la personalidad de sus dirigidos, el entrenador utilizó una expresión que rápidamente generó una divertida situación en la sala de prensa. "Y perdón por lo de indio, pero lo digo de bien, lo digo en el buen sentido de la palabra. Se han criado en situaciones extremas", comentó.

En ese instante, Scaloni giró la cabeza, observó a su esposa y, entre risas, lanzó: "Me la mandé, ¿no?". Acto seguido explicó a los periodistas que ella lo estaba mirando, con lo que logró relajar el clima de la conferencia.