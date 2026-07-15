La curiosa coincidencia detrás de los cambios de Scaloni ante Inglaterra que hace soñar a la Selección

Las modificaciones de Lionel Scaloni en la remontada de Argentina ante Inglaterra dejaron una particular combinación numérica que rápidamente se volvió viral.

Los cambios de Scaloni ante Inglaterra y el curioso mensaje que encontraron los hinchas

La Selección argentina consiguió una inolvidable victoria por 2-1 frente a Inglaterra y jugará una nueva final del Mundial. Mientras el equipo de Lionel Scaloni ya piensa en España, los hinchas encontraron una serie de coincidencias que rápidamente se volvieron virales y alimentaron la esperanza de volver a levantar la Copa del Mundo.

Los ingresos de Otamendi, De Paul y Montiel dejaron un guiño que ilusiona Los cambios de Scaloni ante Inglaterra y el curioso mensaje que encontraron los hinchas captura de TV Una de las más comentadas ocurrió durante el segundo tiempo ante los ingleses. Cuando Argentina perdía 1-0, y el reloj marcaba los 27', Scaloni mandó a la cancha a Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel. Lo curioso apareció al observar los números de sus camisetas: el 19 de Otamendi, el 7 de De Paul y el 4 de Montiel. Para muchos fanáticos, esa combinación remite al 19/7, fecha en la que se jugará la final, y al posible cuarto título mundial de la Albiceleste.

La coincidencia que remite al título en Qatar 2022 Montiel (4), Otamendi (19) y De Paul (7), los últimos futbolistas que abrazaron a Messi en aquella histórica victoria ante Francia en el Mundial de Qatar en 2022. NA Las coincidencias no terminan allí. En la consagración de Qatar 2022, los últimos jugadores que abrazaron a Lionel Messi después de la definición por penales ante Francia fueron justamente Otamendi, De Paul y Montiel. Una imagen de aquel festejo quedó inmortalizada con los dorsales de los tres futbolistas perfectamente visibles.

La coincidencia numérica que nació en Alemania 2006 El antecedente de Messi que también apunta al 19/7 NA Otro recuerdo que volvió a aparecer en las últimas horas remite al Mundial de Alemania 2006. En el triunfo por 2-1 frente a México por los octavos de final, Messi ingresó con la camiseta número 19 en reemplazo de Javier Saviola, que utilizaba la número 7. Otra vez la combinación 19 y 7 que hoy muchos vinculan con la fecha de la final.

La otra señal que une a Inglaterra 1966 con este Mundial La coincidencia que conecta con el Mundial de 1966. NA También surgió una referencia histórica relacionada con el Mundial de Inglaterra 1966. El próximo 19 de julio se cumplirán casi 60 años de aquel recordado episodio protagonizado por Antonio Rattín ante los ingleses en los cuartos de final. La imagen del capitán argentino, que usó la 10, discutiendo con el árbitro alemán Rudolf Kreitlein rodeado por Luis Artime (19), Silvio Marzolini (7) y Roberto Perfumo (4), volvió a circular en las redes como otra de las tantas coincidencias que rodean este Mundial.